إنتاج الکمامات في إيران يتضاعف 7 مرات

وأفادت وكالة مهر للانباء أنالمتحدث باسم هيئة تنظيم السوق الايرانية "محمد رضا كلامي" أوضح في تصريح للتلفزيون الاربعاء، بأن الطلب اليومي على الكمامات يبلغ 5.5 مليون كمامة, ولسد الاحتياجات تم الاستعانة بالمحال بجانب عمل الوحدات الصناعية.

وأضاف أن اغلبية الدول تمتنع من تصدير الكمامات بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما يجرى العمل وبدأب على سد النقص في السوق عبر التوريد.

ولفت الى أن انتاج الكحول الطبية المعقمة في ايران بلغ 200 الف لتر يوميا مع امكانية رفعها الى 400 الف لتر يوميا خلال الاربعين يوما القادمة. /انتهى/