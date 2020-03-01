ارتفاع عدد المصابین بفيروس كورونا في ايران الى 978 شخصا

واشار کیانوش جهانبور الى تسجيل 385 حالة اصابة جديدة بكورونا حتى ظهر اليوم الاحد بينها 30 حالة في مدينة قم المقدسة و170 حالة اصابة في طهران و28 اصابة في جيلان و44 اصابة في المحافظة المركزية و13 اصابة في اصفهان و8 اصابات في محافظة فارس و17 حالة اصابة في محافظة خراسان الرضوية وحالتين في محافظة كرمانشان وثمانية حالات في محافظة لرستان وثلاثة حالات في محافظة سمنان و11 حالة اصابة في محافظة مازندران و3 اصابات في محافظة همدان واصابتين في محافظة خراسان الجنوبية و ۳۱ اصابة في محافظة البرز واصابتين في محافظة كرمان فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة من بين المصابين .

واشار جهانبور الى شفاء 175 مصاب لحد الان وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى وهذه حصيلة جديرة بالاهتمام .

وافاد بان اكثر الاصابات الجديدة بفايروس كورونا في الايام الاخيرة كانت في محافظة طهران وتاتي المحافظة المركزية ثانيا من حيث التفشي السريع للمرض كما ان محافظة مازندران والشريط الشمالي للبلاد تشهد تفشيا كبيرا ايضا وندعو المواطنين الى تجنب السفرات غير الضرورية الى المحافظات الشمالية للبلاد .