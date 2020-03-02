موسكو: عملية إدلب العسكرية ضد الإرهاب مستمرة رغم أي تصريحات

وقال بيسكوف في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "نعلم أنه وفقًا لاتفاق سوتشي قبل عام، كانت تركيا ملزمة بضمان عدم فعالية هذه العناصر الإرهابية. لسوء الحظ، لم تف تركيا بهذه الالتزامات، وقام الإرهابيون بالهجوم ضد القوات المسلحة السورية".

وأشار بيسكوف إلى أن تصرفات الجيش السوري في الأيام الأخيرة "تهدف إلى مواجهة الجماعات الإرهابية".

ولفت المتحدث إلى أن الإرهابيين في سوريا يضربون المنشآت العسكرية الروسية، وأضاف "لذلك على الرغم من أي تصريحات، ستستمر المعركة ضد هذه العناصر الإرهابية". /انتهى/