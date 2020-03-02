إيران تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث حالات الشفاء من "كورونا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت ان تحتل المرتبة الثانية بين دول العالم بعد الصين من حيث معدلات شفاء المرضى المصابين بفيروس كورونا بينما حققت دول مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية نسبة نجاح من واحد إلى أربعة بالمائة.

هذا وقد سجلت الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، ووفقًا للتقارير الدولية تعافى أكثر من 50 في المائة من الحالات المصابة بالفيروس، كما أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين يبلغ حوالي 2870 شخص، وهو ما يمثل 3.5 في المائة من عدد المصابين الكلي.

هذا في حال ان ايران سجلت 978 إصابة بالفيروس تم تعافي 175 منها بشكل تام مما يضع ايران في المرتبة الثانية عالمياً من حيث نسبة التعافي والشفاء من هذا المرض. /انتهى/