طهران الخط الامامي في مواجهة كورونا/ "الخانة الأخيرة" في حرب سوريا

كيهان المنتمية الى التيار المبدئي نشرت تقريرا لموفدها في مستشفى "مسيح دانشوري" بطهران حول الاجواء السائدة على المستشفى الذي يستقبل المصابين بفيروس كورونا في طهران.

واوضح مراسل كيهان جهود الكوادر الطبية والصحية في المستشفى لعلاج المصابين وتعزيز معنوياتهم مشيرا الى تفاصيل وكيفية الاصابة بهذا الفيروس معتبرا ان مستشفى "مسيح دانشوري" يشكل الخط الامامي في مواجهة كورونا.

هذا وتطرقت صحيفة "صبح نو" الى احداث سوريا في عمود تحت عنوان "الخانة الأخيرة في حرب سوريا "مشيرة الى تحركات تركيا الاخيرة في ادلب اثر الانجازات التي حصل عليها الجيش السوري خلال الشهرين الاخيرين في هذه المحافظة.

واعتبرت ان الانتصارات المتلاحقة للقوات الحكومية السورية في مكافحة المجموعات الارهابية في ادلب وحلب ودحر آخر معاقل الارهابيين اثار حفيظة الاتراك والامريكان.

وصحيفة "آرمان ملي" سلطت الضوء على تصريحات المتحدث باسم الحكومة الايراني علي ربيعي الذي اعلن إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي "كورونا" في البلاد.

واشارت الصحيفة إلى أن وزارتي الصناعة والصحة قد اعلنتا أيضًا أنه ومن اجل التغلب على شحة المستلزمات الطبية تم إنشاء 107 ورشات عمل جديدة وتغيير خط انتاج ورش اخرى لإنتاج المعقمات والمطهرات البسيطة.

وصحيفة ايران الحكومية خصصت افتتاحيتها الى قرارات الحكومة الاقتصادية لاحتواء تفشي فيروس كورونا وتداعيات تصاعد التخوفات بشان هذا الفيروس الفتاك في نمط استهلاك المياه في ايران ناشرةً انفوغراف تظهر آخر تطورات انتشار "كورونا" في ايران وجميع انحاء العالم.

وصحيفة آفتاب يزد الاصلاحية خصصت عنوانها الرئيسي لتصريحات رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي الذي أوعز النواب العاممين بتعامل صارم مع محتكري السلع الصحية في البلاد متوعدا بالكشف عن اسماء الجهات التي وقفت وراء احتكار السلع الاستهلاكية والصحية.

وصحيفة فرهيختكان التابعة للجامعة الحرة الاسلامية وصفت سياسات وزارة الصحة الايرانية ب"مواجهة كورونا فرداً فرداً" في اشارة الى مشروع تعبئة وطنية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تشكيل 300 الف فريق طبي وارسالهم إلى المنازل.