ايران تمنع تصدير الكحول الطبي الى خارج البلاد

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن منظمة الجمارك الايرانية، ان مشرف معاونية الشؤون الصناعية في وزارة الصناعة الايرانية مهدي صادقي نياركي اعلن اليوم الثلاثاء، عن منع تصدير الكحول الطبي، وذلك من اجل سد الحاجة الداخلية الى هذه المادة التي تستعمل لانتاج مستحضرات التعقيم.

كما وأضاف: ان تعريفة توريد المواد الخام لصنع مستحضرات التعقيم بما فيها الكحول انخفضت بنسبة 5 في المئة، كي يتم توريد المزيد من هذه المواد وبسرعة أكبر.

ويذكر أنه سبق وتم منع تصدير الأقنعة الطبية من اجل تلبية حاجة السوق الداخلية، وتم اصدار أوامر بشأن استعادة الشحنات الطبية التي كان من المقرر تصديرها الى خارج البلاد./انتهى/.