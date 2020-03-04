تداعيات تفشي كورونا على الاقتصاد الايراني/ انقلاب الديمقراطيين ضد ساندرز

وركزت صحيفة "آفتاب يزد" الاصلاحية على ازدهار بعض الاسواق في ظل تفشي فيروس كورنا وذلك في اشارة الى زيادة الطلب لبعض العشب الطبيعية ما ادى الى رونق محلات الفواكه والخضروات.

كما تناولت الصحيفة في عنوان رئيسي لها تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسيه في الانتخابات التمهيدية في بعض الولايات الامريكية حيث قلب الطاولة على ساندرز بعد انسحاب عدد من المرشحين لمضاعفة حظوظ بايدن للفوز.

وصحيفة "ايران" الحكومية اشارت الى تداعيات انتشار كورونا عبى الاقتصاد الايراني وضرورة الدعم الحكومي للمهن والاعمال في هذه الظروف العصيبة مسلطةً الضوء على تاكيد قائد الثورة على الاتزام بتوجيهات المسؤولين المعنيين في مجال لطب والصحة.

هذا وخصصت صحيفة "آرمان ملي" عنوانها الرئيسي الى مضاعفة انتاج المنظفات والمعقمات في ايران معتبرةً ان ادارة التهديد أهم من تهديد كورونا ما يتطلب استراتيجية شاملة لمواجهة مثل هذه الأزمات وربما حروب بيولوجية في المستقبل.

اما صحيفة "صبح نو" سلطت الضوء على تصريحات قائد الثورة بشان ضرورة الالتزام بالتوجيهات الخاصة للوقاية من كورونا كما نشرت مقالا في عمودها الرئيسي عن مفهوم العقل الايماني لتشدد على الترابط بين العقل والايمان لاحتواء الازمات منتقدة بعض المظاهر الخرافية التي يتم ترويجها بهدف تشويه صورة الدين.

كما عنونت صحيفة "فرهيختكان" افتتاحيتها ب"العقلانية شجرة طيبة" في اشارة الى توجهيات قائد الثورة الاخيرة بشان ضرورة الوقاية من تفشي الفيروس الفتاك كورونا من خلال الالتزام بتوصيات وتوجيهات المسؤولين المعنيين.