  1. السياسة
٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٩

لاريجاني يدعو الهند الى تحشيد طاقاتها لإنهاء الاشتباكات الأخيرة

لاريجاني يدعو الهند الى تحشيد طاقاتها لإنهاء الاشتباكات الأخيرة

دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني الحكومة الهندية الى استخدام جميع الطاقات والفرص والامكانيات لانهاء الاشتباكات في الهند وحل وتسوية القضية بطريقة سلمية.

وقال لاريجاني في تصريح له اليوم الخميس، ان الهند كانت ومازالت ارض الاعراق واللغات والاديان والمذاهب والثقافات المختلفة وان حدوث مثل هذه القضايا لا يتناسق مع روح الثقافة والحضارة الهندية.

واضاف، ان الاستنباط والصورة الحاصلة من القانون الجديد المسمى بـ "حقوق المواطنة" في الهند مؤشر الى ايجاد قيود للمسلمين، مما ادى الى خلق هواجس، في حين ان المسلمين هم جزء من الثقافة والمجتمع الهندي ولهم دور مهم في تقدم ونمو هذا البلد.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، اننا نتوقع من الحكومة الهندية المبادرة لاستخدام جميع الطاقات والفرص والامكانيات لانهاء الاشتباكات وحل وتسوية القضية بطريقة سلمية.

واشار لاريجاني الى اهمية العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند ، معتبرا ان من الضروري تعزيز الحوار والتعايش بين جميع القوميات والاديان في الهند./انتهى/.

رمز الخبر 1902573

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