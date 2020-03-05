90 في المئة من المصابين بكورونا تحسنت حالتهم في مشفى تابع للجيش الايراني

وقال رئيس مشفى "كلستان" التابع للجيش الايراني العميد علي مصدق خواه قال في تصريح لمراسل وكالة مهر للأنباء، وبالاشارة الى الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا المشفى بعد تفشي وباء كورونا في ايران، قال: قمنا بتشكيل قسم عزل صحي خاص لقبول للمصابين بمرض كورونا.

وأضاف: بات يتوافد المرضى المشتبه بالاصابة بوباء كورونا منذ اسبوعين، حيث حشّد طاقم المشفى جميع طاقاتهم لمساعدتهم ومساعدة الشعب ، مضيفا أن مشفى "كلستان" يتمتع بإمكانيات جيدة لتقديم الخدمات الطبية في كافة المجالات.

وقال مصدق خواه: أبشر الشعب أنه لحسن الحض أن 90 بالمئة من المرضى الوافدين الى المشفى المصابين بفيروس كورونا تحسنت حالتهم وسوف يخرجوا من المشفى عن قريب.

يتبع ...