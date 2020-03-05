الرئيس الباكستاني: نقدّر مواقف الامام الخامنئي ازاء مسلمي الهند

وكتب الرئيس الباكستاني في تغريدة على تويتر ردًا على تغريدة على حساب قائد الثورة الاسلامية ، قائلاً: باكستان تقدر موقف الامام الخامنئي ونحن نتفق على أن يكون هناك تعاطفًا مع هذه القضية الخطيرة. ونظرا إلى تاريخ التطرف النازي والأحداث التي شهدتها ميانمار ، فإن هذه الإبادة الجماعية محتملة في الهند أيضًا. علينا ان لانسمح للعالم ان ينسى هذه المجازر.

وكان وزير الخارجية الباكستاني" شاه محمود قريشي" قد اعرب عن دعمه لمواقف نظيره الايراني "محمد جواد ظريف" المنددة باعمال العنف المنظمة ضد المسلمين في الهند.

وكتب وزير الخارجية الباكستاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : انني ادعم تماما ما قاله شقيقي محمد جواد ظريف بأنه يجب على مسؤولي الهند توفير الرفاهية لكل ابناء الهند.