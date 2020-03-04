باکستان تؤيد ظريف على موقفه المندد باعمال العنف المنظمة ضد المسلمين في الهند

وافادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الباكستاني كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: انني ادعم تماما ما قاله شقيقي محمد جواد ظريف بأنه يجب على مسؤولي الهند توفير الرفاهية لكل الهنود.

واضاف: ان الهند تعاني من العنف الجماعي الذي بسببه يتعرض المسلمون فيها الى هجمات من القوى الداعية للعنف.

واعتبر وزير الخارجية الباكستاني ان من الظلم تعرض مسلمي الهند لـ"مجازر شيطانية"، واصفا ذلك بانه امر خطير للمنطقة كلها.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد استنكر اعمال العنف المنظمة ضد المسلمين في الهند.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف مساء الاثنين: ان ايران تشجب موجة اعمال العنف المنظمة ضد المسلمين الهنود.

واضاف: ان ايران صديقة للهند منذ قرون. ندعو المسؤولين الهنود لضمان رفاهية "جميع" الهنود وان لا يسمحوا باستمرار اعمال القتل العبثية هذه. المسار القادم يجب ان يكون على اساس الحوار وسيادة القانون.

واندلعت اعمال العنف ضد المسلمين بسبب احتجاجهم على تعديل قانون المواطنة الذي يعتبرونه أداة لحرمانهم حتى من حقوقهم الأساسية بموجب الدستور.

وادت اعمال العنف هذه الى مصرع العشرات وجرح المئات من المسلمين. /انتهى/