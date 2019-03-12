ظريف: تم التخلص اليوم من أحد أجزاء مخلفات حرب "صدام"

واشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى البيان الايراني العراقي المشترك وكتب في تغريدة على صفحته في "تويتر" ان هذا البيان انهى واحدة اخرى من تداعيات حرب صدام .

وتطرق ظريف الموجود حاليا في العراق الى مادبة العشاء التي اقامها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مساء امس وكتب في تغريدة على صفحته في "تويتر": اقام رئيس الوزراء العراقي مساء امس مادبة عشاء بحضور ضيوف من ابرز الساسة العراقيين.

واكد ان جميع العراقيين هم اصدقاؤنا، واضاف ان قادة البلدين اصدرا اليوم بيانا تاريخيا مشتركا تضمن الالتزام بتنفيذ معاهدة 1975 وكري النهر الحدودي على وجه السرعة والذي انهى واحدة اخرى من تداعيات حرب صدام./انتهى/