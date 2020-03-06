طيران العدوان السعودي يشن غارات على 4 محافظات يمنية

و ذكرت حركة "أنصار الله" ، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، أن طيران العدوان السعودي شن 5 غارات على مديريتي الحزم والمتون وسط وغرب الجوف، وذلك بعد ساعات من استهدافه المحافظة بـ 8 غارات.

وأضافت أن طيران العدوان السعودي نفذ غارتين جويتين على مديرية بكيل المير في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وتأتي الغارتان غداة 14 غارة للعدوان السعودي استهدفت مديرية حرض شمال غربي حجة.

في السياق، شن العدوان غارة جوية على جبل صلب في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن، واستهدف بأخرى مديرية صرواح في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.