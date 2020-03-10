  1. إيران
١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٤:٢٢

الخارجية الإيرانية تعلن عودة أول مجموعة من المواطنين البحرينيين الى وطنهم

الخارجية الإيرانية تعلن عودة أول مجموعة من المواطنين البحرينيين الى وطنهم

 أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، عن عودة أول مجموعة من المواطنين البحرينيين الى وطنهم من ايران، فيما أعرب عن أمله في أن ينتج التعامل الايجابي لحكومة البحرين الى عودة بقية البحرانيين الى بلادهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في حديث له اليوم الثلاثاء اوضح عباس موسوي ان وزارة الخارجية الايرانية وفي خطوة انسانية تبذل جهودها لاعادة الرعايا الاجانب الموجودين في ايران الى بلدانهم ، مضيفا ان التنسيق المتواصل مع وزارة الخارجية العمانية أسفر عن عودة أول مجموعة من المواطنين البحرينيين الى وطنهم صباح اليوم .

واعرب موسوي عن شكره وتقدير ايران الخاص الى الحكومة العمانية ومواقفها الانسانية وتعاونها باهتمام من اجل انجاز هذا العمل الانساني.

كما اعرب عن الأمل في استمرار التعامل الايجابي للبحرين مع هذه الجهود لانجاز عودة بقية البحرينيين الى بلادهم حسب البرنامج المعد./انتهى/

رمز الخبر 1902700

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