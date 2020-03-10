مجلس خبراء القيادة يدعو الحكومة الهندية لإنهاء المجازر المرتكبة ضد المسلمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس خبراء القيادة في ايران أصدر بيانا بتوقيع رئيس هذا المجلس آية الله أحمد جنتي، شجب فيه الجرائم التي ترتكب ضد المسلمين في الهند وقتل الناس الابرياء وهدم المساجد والاماكن الدينية التابعة لمسلمي الهند على يد المتطرفين من طائفة الهندوس.

وجاء في البيان: أن المؤلم في هذه القضية التي ليست الاولى من نوعها، هو إنها قد أصبحت أكثر عنفا بعد زيارة الرئيس الامريكي المجرم الى الهند وضمن تعتيم اعلامي من قبل من يتشدفون بالدفاع عن حقوق الانسان في العالم، وجيء بالآية القرآنية المباركة: " قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَکَذَلِکَ یَفْعَلُونَ".

ودعى البيان الحكومة الهندية بإتخاذ إجراءات صائبة لحماية المواطنين المسمين في الهند، ومنع اشتعال نيران التفرقة والفتنة أكثر مما هي عليه الان على يد مجموعة من المتطرفين المندسين من قبل الاجهزة الامنية التابعة لدول الاستعمار، كي يتمكن المسلمون من العيش بسلام وممارسة ديانتهم بحرية كباقي الاديان والمذاهب في هذا البلد./انتهى/.