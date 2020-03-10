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١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٧:٥٥

جهاز تشخيص فيروس كورونا سيدخل قريبا خطّ الإنتاج المحلي في إيران

جهاز تشخيص فيروس كورونا سيدخل قريبا خطّ الإنتاج المحلي في إيران

أعلن مسؤول ايراني، اليوم الثلاثاء، عن بدء التمهيدات اللازمة للقيام بالانتاج المحلي المكثف داخل البلاد لأجهزة التشخيص وكشف الاصابة بمرض كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن مدير شؤون التنمية والسلامة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "حسن وطن بور"، عن التمهيدات اللازمة لانتاج جهاز كشف الاصابة بفيروس كورونا؛ معربا عن توقه بان يدخل هذا المنتج خط الانتاج الواسع في البلاد بنهاية العام الحالي (الايراني _في 20 اذار / مارس 2020) .

تجدر الاشارة الى ان مدير مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور لفت في تصريح صحفي اليوم الاحد انه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 881 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 8042 لغاية الان.

واضاف، للاسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 54 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 291 شخصا.

واشار الى انه لحسن الحظ ان اجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ  2731 ودعا المواطنين الى البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتِهم./انتهى/

رمز الخبر 1902707

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