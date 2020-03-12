نعظم الشهداء الذين قضوا خدمة للشعب الإيراني من الاطباء والممرضين

وأفادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سيد عباس موسوي" كتب على حسابه الخاص في تويتر بمناسبة يوم الشهيد: "في هذا اليوم علينا ان نتذكر ونستحضر ونقدر شهداء الثورة الإسلامية وشهداء عمليات الإغتيال الغادرة والشهداء المدافعين عن حرم أهل البيت والشهداء الدبلوماسيين والشهداء الذين قضوا خدمة للشعب الإيراني من الاطباء والممرضين في هذه الأيام في سبيل تأمين سلامة الشعب الإيراني". /انتهى/