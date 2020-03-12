  1. السياسة
١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:١٥ ص

سيد عباس موسوي:

نعظم الشهداء الذين قضوا خدمة للشعب الإيراني من الاطباء والممرضين

نعظم الشهداء الذين قضوا خدمة للشعب الإيراني من الاطباء والممرضين

عظم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة له أرواح الشهداء وبالأخص الأطباء والممرضين الذين استشهدوا في هذه الأيام الاخيرة في سبيل تأمين سلامة الشعب الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سيد عباس موسوي" كتب على حسابه الخاص في تويتر بمناسبة يوم الشهيد: "في هذا اليوم علينا ان نتذكر ونستحضر ونقدر شهداء الثورة الإسلامية وشهداء عمليات الإغتيال الغادرة والشهداء المدافعين عن حرم أهل البيت والشهداء الدبلوماسيين والشهداء الذين قضوا خدمة للشعب الإيراني من الاطباء والممرضين في هذه الأيام في سبيل تأمين سلامة الشعب الإيراني". /انتهى/ 

رمز الخبر 1902741

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 6 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي