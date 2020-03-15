ندعوا الحكومة العراقية الى اتخاذ موقف يوازي الاعتداء الأميركي

وقال الكرعاوي القيادي في اللواء 19 حركة أنصار الله الاوفياء لـ/المعلومة/ ان قصف الولايات المتحدة الأميركية لمقرات تابعة للجيش العراقي والحشد الشعبي ومطار مدني ينذر برسائل عديدة وإعلان أمريكي صريح بالعداء للشعب العراقي والقوات الأمنية ومقداسته.

وأضاف ان المرحلة تتطلب من الحكومة العراقية اتخاذ موقف وقرار يوازي الاعتداء الأمريكي والابتعاد عن لغة الاستنكارات والبيانات التنديدية، مشيرا الى ان حجم الاعتداء الأميركي يتطلب قرارات أكثر صرامة والمضي بإجراءات خروجهم من العراق.

واعتبر الكرعاوي تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حول الاعتداء الأميركي بانها مناغمة للوجود الأميركي التي اعتاد عليها العراق بعد انكشاف جميع الوجوه المؤيدة للاحتلال ووجوده.

وكشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم السبت، عن جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء الأمريكي الأخير على مقرات الحشد الشعبي وإيقاف عمل التحالف الدولي داخل العراق.

وكانت قيادة العمليات المشتركة اعلنت، فجر اليوم، أنه في تمام الساعة الواحدة، فجر الجمعة، تعرض العراق إلى اعتداء سافر من طائرات أميركية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي مغاوير الفرقة التاسعة عشرة ومقرا للحشد الشعبي وفوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل.