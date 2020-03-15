ظريف: كورونا قضية عالمية تتطلب تعاون وتضافر جميع دول العالم لاجتثاثه

وعبر وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اجراه عصر اليوم الاحد مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن تضامن بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

بدوره اعرب ظريف عن تقديره لتضامن الامارات والمساعدات التي قدمتها، معتبرا ان قضية كورونا قضية عالمية تتطلب تعاون وتضامن جميع دول العالم لاجتثاث هذا الوباء.

وكان وزير الخارجية الايراني قد اجرى محادثات هاتفية مع وزراء خارجية الصين، روسيا ، صربيا، النمسا ، فرنسا، سويسرا، النرويج، باكستان، الكويت ، العراق وكذلك مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل.

وكان المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في وقت سابق، قد استعرض جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لتقليل التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في البلاد الى ادنى حد ممكن.

واشار الى ان ظريف اجرى سلسلة محادثات هاتفية مع نظرائه الاوروبيين ، وقال : ان وزارة الخارجية دأبت في هذا السياق على حثّ الدول الاخرى والمنظمات الاممية للتعاون في مجال ارسال السلع الضرورية لمكافحة فيروس كورونا.

واضاف : ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وبعد اعلان المسؤولين في وزارة الصحة الايرانية وصول الفيروس الى البلاد، وضع اطراً خاصة لحشد الجهود الدولية بهدف تقليل الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناجمة عن تفشي هذا الفيروس، مطالبا جميع الاقتسام المنضوية في وزارة الخارجية والسفارات الايرانية بتكريس طاقاتها في هذا الشأن./انتهى/