إيران والكويت تبحثان سبل التعاون الثنائي لمكافحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير الجمهورية الإسلامية الایرانیة لدی الکویت "محمد إيراني" ورئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي "هلال الساير"، يوم الأحد شددا على التعاون الثنائي لمكافحة كورونا.

واشار ایرانی خلال اللقاء الى الانتشار السريع لفيروس كورونا وضرورة التصدي عالميا لهذه الظاهرة المشؤومة في اطار التنسيق والتعاون الاقليمي والدولي وقال أن الحظر الأميركي الاحادي اللاانساني والجائر ضد الشعب الإيراني أصبح الآن العائق الرئيسي امام تنفيذ خطط التصدي لفيروس كورونا وسد حاجة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأدوية والمعدات الطبية اللازمة .

وصرح ان أولئك الذين فرضوا هذا الحظر في هذه الأيام والظروف الصعبة قد كشفوا عن وجوههم الكريهة والمعادية للإنسانية أكثر من أي وقت مضى.

وأعلن السفير الإيراني لدى الكويت خلال الاجتماع استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لقبول المساعدات الصحية والطبية من المؤسسات الإنسانية الأخرى.

بدوره قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إن مكافحة انتشار الفيروس تتطلب تعاونا وتنسيقا عالميين، وان جهود جميع الحكومات لاحتواء هذه الظروف الخطيرة ضرورة حتمية.

وأعلن هلال الساير في هذا اللقاء عن استعداد جمعية الهلال الأحمر الكويتي للتواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية في الجمهورية الإسلامية الايرانية.