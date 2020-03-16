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١٦‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١:٢٢ م

وفقا لتصريح الصحة الفرنسية

كورونا تجتاح باريس والوضع يتدهور بسرعة كبيرة

كورونا تجتاح باريس والوضع يتدهور بسرعة كبيرة

قال مدير عام شؤون الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن الوضع في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "مقلق جداً" ويتدهور بسرعة كبيرة، معبراً عن قلقه من احتمال وصول المستشفيات الى "أعلى قدرة استيعاب".

 وصرح مدير عام شؤون الصحة الفرنسي لاذاعة فرانس انتر إن "عدد الحالات بات يتضاعف كل ثلاثة أيام" مضيفاً "هناك مرضى في حالة صعبة، في العناية الفائقة، ويقدر عدد هؤلاء بالمئات".

و ارتفعت حصيلة وباء كورونا المستجد في فرنسا، الأحد، إلى 120 وفاة و5400 إصابة منذ يناير، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وهذا الارتفاع في عدد الوفيات والمصابين هو الأكبر الذي تسجله فرنسا منذ ظهور الفيروس على أراضيها.

وأعلنت الحكومة، السبت، إجراءات مشددة للحد من تفشي الوباء أبرزها إغلاق الحانات وصالات السينما والمتاجر غير الأساسية مع تقليص نشاط وسائل النقل./انتهى/.

رمز الخبر 1902844

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