كورونا تجتاح باريس والوضع يتدهور بسرعة كبيرة

وصرح مدير عام شؤون الصحة الفرنسي لاذاعة فرانس انتر إن "عدد الحالات بات يتضاعف كل ثلاثة أيام" مضيفاً "هناك مرضى في حالة صعبة، في العناية الفائقة، ويقدر عدد هؤلاء بالمئات".

و ارتفعت حصيلة وباء كورونا المستجد في فرنسا، الأحد، إلى 120 وفاة و5400 إصابة منذ يناير، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وهذا الارتفاع في عدد الوفيات والمصابين هو الأكبر الذي تسجله فرنسا منذ ظهور الفيروس على أراضيها.

وأعلنت الحكومة، السبت، إجراءات مشددة للحد من تفشي الوباء أبرزها إغلاق الحانات وصالات السينما والمتاجر غير الأساسية مع تقليص نشاط وسائل النقل./انتهى/.