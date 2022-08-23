أمريكا اقترحت إزالة الحرس الثوري من قائمة الارهاب بشرط أن تنسى ايران قتلة قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب السياسي لمكتب الرئيس الايراني، محمد جمشيدي، كتب على حسابه على تويتر اليوم : "لقد كانت امريكا تردد بانه لا يمكن العودة الى اتفاق العام 2015، من دون المفاوضات الاقليمية والصاروخية، لكن فريق الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، رفض هذا الطلب".

وأضاف جمشيدي: "امريكا اقترحت من جديد الغاء اسم الحرس الثوري من قائمة الارهاب، على ان تنسى ايران قتلة الحاج قاسم سليماني، لكن ايران قالت (لا)".

وقال جمشيدي في تغريدته ايضا : "امريكا تقدمت 3 مرات اخرى باقتراح لتامين قواتها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف بعد ان رفضت ايران جميع هذا المقترحات".

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