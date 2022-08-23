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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٧:٠١ م

جمشيدي في تغريدة:

أمريكا اقترحت إزالة الحرس الثوري من قائمة الارهاب بشرط أن تنسى ايران قتلة قاسم سليماني

أمريكا اقترحت إزالة الحرس الثوري من قائمة الارهاب بشرط أن تنسى ايران قتلة قاسم سليماني

أشار النائب السياسي لمكتب الرئيس الايراني اليوم الثلاثاء أن أمريكا اقترحت مرة أخرى شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب على أن تنسى إيران قتلة الحاج قاسم، مؤكد أن إيران رفضت ذلك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب السياسي لمكتب الرئيس الايراني، محمد جمشيدي، كتب على حسابه على تويتر اليوم : "لقد كانت امريكا تردد بانه لا يمكن العودة الى اتفاق العام 2015، من دون المفاوضات الاقليمية والصاروخية، لكن فريق الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، رفض هذا الطلب".

وأضاف جمشيدي: "امريكا اقترحت من جديد الغاء اسم الحرس الثوري من قائمة الارهاب، على ان تنسى ايران قتلة الحاج قاسم سليماني، لكن ايران قالت (لا)".

وقال جمشيدي في تغريدته ايضا : "امريكا تقدمت 3 مرات اخرى باقتراح لتامين قواتها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف بعد ان رفضت ايران جميع هذا المقترحات".

/انتهى/

رمز الخبر 1926109
https://ar.mehrnews.com/news/1926109/

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