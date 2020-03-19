الرئیس الایراني روحاني یهنئ نظرائه فی المنطقة وآسیا بعید النوروز

وفی برقیات منفصلة وجهها روحانی الیوم الخمیس الی نظرائه فی افغانستان وطاجیکستان وباکستان واذربیجان وترکمانستان وارمینیا وترکیا والعراق وکازاخستان وقیرغیزیا واوزبکستان هنّأهم فیها ببدء عام 1399 الهجری الشمسی.

وعدّ النوروز ، التقلید القدیم والرائع ، بمثابة رسالة حب ومودة ، والربیع هو بعث روح الحیاة فی جسد الطبیعة ، وإظهار النعمة الإلهیة فی الموسم الجدید، وتراجع الیأس.

وأعرب عن أسفه لان النوروز، خلال العام الجاری، تزامن مع تفشی فیروس کورونا فی إیران والعدید من بلدان العالم، "ومن الطبیعی أنه بالنظر الی العلاقات المستمرة بین بلداننا فان الحاجة تدعو إلی تعزیز التعاون للتغلب علی الأزمة التی سببها هذا الفیروس الخطیر أکثر مما مضی".

ودعا الرئیس الإیرانی البلدان التی یجمعها عید النوروز الی دعم بعضها البعض من خلال تنمیة الامکانیات الطبیة والدوائیة للتغلب علی هذا الفیروس الغازی، لجعل احتفالات النوروز مراسم تأمین الصحة والبرکات لشعوبها.