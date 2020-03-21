سماحة قائد الثورة الإسلامية يلقي خطابا إلى الشعب الإيراني يوم غدا الأحد

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ان خطاب سماحة السيد القائد يبث مباشرة يوم غد الأحد تمام الساعة الـ11:30 صباحا عبر قنوات التلفزيون الرسمي الإيراني، والموقع الرسمي والحسابين الرسميين للمكتب على موقعي الانستغرام وتوييتر على عنوان KHAMENEI.IR.

يذكر ان سماحة قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا سنويا في اليوم الاول من كل عام ايراني جديد في العتبة الرضوية المقدسة بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرقي البلاد)، الا أنه تقرر هذا العام الغاء هذا الخطاب بناء على التوصيات الصحية، للحيلولة دون المزيد من انتشار فيروس كورونا.