عدد وفيات كورونا في اميركا يتجاوز الـ 700 حالة

وتمثل هذه الإحصائية إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض (كوفيد-19)، الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 23 مارس/آذار، مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في اليوم السابق. وشملت الحالات المسجلة جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.

وعلى الصعيد العالمي تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 421 ألف إصابة، وأكثر من 18820 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين 108 آلاف شخص.