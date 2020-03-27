إزاحة الستار عن أجهزة الطرد المركزي الحديثة في نطنز عن قريب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عبر الجهود المتواصلة ليل نهار للخبراء والعاملين في مجمع "شهيد احمد روشن" (نطنز) لتخصيب اليورانيوم وتماشيا مع السياسات السلمية لمنظمة الطاقة الذرية في ايران في مجال تخصيب اليورانيوم، قامت شركة تكنولوجيا سنتريفيوج الايرانية "تسا" ـ التي لم توقف عملها المستمر 24 ساعة في أيام عطلة "نوروز" لإنجاز مهمتها- بتصميم وصنع الجيل الجديد لأجهزة الطرد المركزي، وسوف يتم إزاحة الستار عنها في المستقبل القريب، إذ تلعب هذه الاجهزة دورا بناءا في تسيير الأهداف السلمية للجمهورية الاسلامية بالمجال النووي./انتهى/.