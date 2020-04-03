الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزود ايران بجهازي تشخيص سريع لكورونا

وقال كاظم غريب آبادي: من خلال المشاورات التي أجريت، سترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران قريبا جهازي تشخيص سريع لكورونا (RT-PCR).
وأضاف غريب آبادي: سيتم إرسال معدات للحماية الشخصية لمستخدمي الجهاز، والمعدات المرتبطة بالتشغيل والتحديث والمعايرة والعدات الخاصة للتشخيص مصحوبة مع الجهازين واللذين تستخدم فيهما 3 تقينات للكشف عن الإصابة بفايروس كورونا.
أعلن مندوب اييران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ارسال هذه الوكالة جهازي لتشخيص السريع لكورونا بعد المشاورات الجارية حول الموضوع.
وقال كاظم غريب آبادي: من خلال المشاورات التي أجريت، سترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران قريبا جهازي تشخيص سريع لكورونا (RT-PCR).
رمز الخبر 1903153
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