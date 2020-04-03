الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزود ايران بجهازي تشخيص سريع لكورونا

وقال كاظم غريب آبادي: من خلال المشاورات التي أجريت، سترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران قريبا جهازي تشخيص سريع لكورونا (RT-PCR).

وأضاف غريب آبادي: سيتم إرسال معدات للحماية الشخصية لمستخدمي الجهاز، والمعدات المرتبطة بالتشغيل والتحديث والمعايرة والعدات الخاصة للتشخيص مصحوبة مع الجهازين واللذين تستخدم فيهما 3 تقينات للكشف عن الإصابة بفايروس كورونا.