إفتتاح مركز "الشهيد سليماني" كمقرّ لمكافحة كورونا

افتتحت جامعة "بقية الله (عج)" للعلوم الطبية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، مركزَ الفريق سليماني للعلاج والمراقبة الصحية، كمقر خاص لمكافحة كورونا.



وقال رئيس جامعه بقية الله (عج) للعلوم الطبية العميد علي رضا جلالي انه: "في كلِّ المراحلِ الحساسةِ والخطرةِ في البلاد كان حرسُ الثورةِ الاسلامية في الواجهةِ للتدخلِ وتقديمِ الخدمةِ المطلوبة، وفي ازمةِ كورونا لم يختلفْ الامرُ عن غيرِه حيث برزَ دورُ الحرس الثوري وبايعازٍ من قائدِ الثورةِ الاسلامية ووضعَ جميعَ مستشفياتهِ بما فيها مستشفى بقية الله (عج) تحتَ تصرفِ لجنةِ مكافحةِ كورونا".

وتم افتتاحُ هذا المركزِ الصحي في فترةٍ قياسيةٍ بجهودِ جامعةِ بقية الله (عج) للعلومِ الطبية، وهو يحتوي على ألفِ سريرٍ مزودٍ بجميع المستلزماتِ الطبيةِ والخدمية، ومجهزٍ لتقديمِ جميع الخدماتِ ويتوفرُ على الأجهزةِ اللازمةِ لنقلِ المرضى وتحضيرِ اماكن النقاهةِ للمصابين وتقديمِ المساعدةِ الطبية اللازمةِ للعلاج.



وبدوره، قال المساعد التنسيقي لمدير مستشفى بقية الله(عج) مهدي ابراهيم نيا : ان "مركزُ الشهيد سليماني للمراقبةِ و العلاج احدُ المراكزِ التي دشّنها حرسُ الثورة الاسلامية لدحرِ فايروس كورونا حيث تم تحضيرُه وتدشينُه خلالَ عشرةِ ايامٍ ليقدمَ الخدماتِ اللازمةَ لجميع المواطنين المصابين بالفيروس".

ولما كان هذا الوباء ينتقلُ بالعدوى فانَّ حرسَ الثورة الاسلامية بادرَ بإفتتاحِ هذا المركزِ الطبي ليتمكنَ المصابون من قضاءِ فترةِ الحجرِ الصحي فيه حتى يتعافوا بشكلٍ كامل.