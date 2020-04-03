رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي وكل من رؤساء البرلمان الروسي والسوري يتمنون الشفاء للاريجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيسة الاتحاد البرلماني (IPU) الدولي غابرييلا كويفاس بارون أبرقت صباح اليوم الجمعة برسالة لرئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، اعربت عن اسفها لإصابة الاخير بمرض كورونا، وتمنت له الشفاء والسلامة.

كما وأعربت بارون عن تضامنها مع كافة نواب الشعب، مضيفة: "سوف نتغلب على فيروس كورونا عبر جهودنا المتضافرة.

وفي ذات السياق، اعرب السفيران الروسي والسوري لدى طهران اليوم الجمعة خلال الرسالتين المنفصلتين عن قلق رئيسي الدوما الروسي ومجلس الشعب السوري بشأن تلقي خبر اصابة رئيس مجلس الشورى الاسلامي على لاريجاني بفيروس كورونا واسألا الله التعالى ان يمن عليه بالشفاء و العافية .

كما ارسلت مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية والايرانية رسالة تمنت فيها بالشفاء العاجل لرئيس مجلس الشورى الاسلامي.

ويذكر ان العلاقات العامة لمجلس الشورى الاسلامي اعلنت امس الخميس في بيان بانه خضع رئيس مجلس الشوري علي لاريجاني لاختبار اثر ظهور بعض الاعراض له و ثبت ٰاصابته بفیروس کورونا ويكون حاليا تحت الحجر الصحي ويتلقى العلاج. /انتهى/.