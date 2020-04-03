روحاني يوعز بإجراءات تخص مكافحة كورونا ودعم الأعمال المتضررة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني اجرى إتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الصحة سعيد نمكي ووزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، حيث أوعز بإجراء دراسة لتقييم مدى تأثير ونجاح ونمط إجراء مشروع "التباعد الاجتماعي" من أجل اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص بإدارة ازمة كورونا في إجتماع الجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

كما وإطلع روحاني عبر اتصال هاتفي مع عبدالناصر همتي رئيس البنك المركزي الايراني على برامج ومخططات هذا البنك لمنح 75 الف مليار تومان من السيولة المصرفية للأعمال المتضررة جراء إستشراء كورونا، كما أكد على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة بأسرع وقت ممكن للقطاعات والاعمال والوحدات الانتاجية المتضررة.

وأصدر روحاني عبر مهاتفته لباقي أعضاء مجلس الوزراء إيعازات حول مختلف الشؤون والقضايا في البلاد على ضوء أزمة كورونا، من أجل إدارة وإحتواء هذه الأزمة./انتهى/.