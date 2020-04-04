جهانغيري: سنتخطى أزمة كورونا بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة

وفي إجتماع عقده ظهر اليوم السبت مع المدراء والمسؤولين في وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، أضاف جهانغيري: نحن اليوم نمر في ظروف حظر جائر مفروض من قبل الولايات المتحدة، بينما يصرح الرئيس الأميركي وبكل وقاحة للمراسلين، "ان الإيرانيين لم يقدموا لنا طلبا بشأن إلغاء الحظر".

وتابع جهانغيري متسائلا: "ما هو الطلب الذي يجب أن يقدمه الشعب الإيراني؟ فقد أكد الشعب الإيراني منذ البداية ضرورة إلغاء الحظر الأميركي الجائر في الظروف الراهنة التي باتت فيها شعوب العالم تصارع الموت في مكافحة فيروس كورونا".

وأردف مخاطبا الرئيس الأميركي، "الشعب الإيراني يقول: ان بلادكم هي الأكثر تضررا من هذا الفيروس وانكم ترون اليوم بأم العين موت الناس، فدعوا الشعب الإيراني يستفيد من موارد دخله. دعوا الشعب الإيراني يعيش مثل شعوب الدول الأخرى، ويتخذ خطوات حكيمة لمكافحة هذا الفيروس الخطير."

وأضاف، ان الشعب الإيراني يقول: إرفعوا الحظر عن المصرف المركزي الإيراني ليتمكن من التصرف في موارد دخله وأن يتمكن من توفير الضروريات ومتطلبات مكافحة فيروس كورونا في البلاد وصرح، "إذا ما قمتم برفع العقبات والحواجز، سنتمكن بالتأكيد من مكافحة كورونا وإدارة هذه الظروف بشكل أفضل. فقد أغلقتم أهم مصدر دخل للشعب الإيراني وهو النفط ولا تسمحون للدول الأخرى بشراء النفط الإيراني".

وأكد جهانغيري، انه على الرغم من هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، سنتمكن من إدارة الأزمة وتخطيها بفضل الإنسجام والوحدة والتنسيق.