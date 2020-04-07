لاريجاني: يجب تحويل تحديات كورونا الى فرص إجتماعية وإقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني تحدث هاتفيا مع رئيس اللجنة النيابية الخاصة بدعم الانتاج الداخلي، حيث استلم تقرير هذه اللجنة بشأن قفزة الانتاج الداخلي في البلاد.

وقال لاريجاني: من الممكن أن يتم تحويل كورونا الى فرصة عبر إجراء تعديلات للهيكلية الاقتصادية للبلاد، وذلك عبر تثبيت الحكومة الالكترونية وغيرها من الاجراءات كالتنمية القروية وإدارة الهجرة العكسية (من المدن الكبرى الى مناطق اخرى) والعمل على اللامركزية وحماية الاعمال المتضررة، حيث يمكن الاستفادة من التجارب التي حصلنا عليها في هذه الفترة لزمن ما بعد كورونا.

وأضاف لاريجاني أن كورونا هو امتحال الهي ويجب متاعبة المفاعيل الاجتماعية لهذا الامتحان وإجراء عض التعديلات في الهيكلية الاقتصادية للبلاد لتحويل كورونا الى فرصة.

واعتبر لاريجاني ان من المفيد الاستفادة من خبرات بعض الدول للعبور من الركود من اجل تبديل تهديدات كورونا الى فرص واضاف، ان غالبية اجراءات الحكومة كانت لغاية الان متجهة نحو المركزية لذا يتوجب زيادة صلاحيات المحافظات حول محور وزارتي الداخلية والتعاون والعمل والشؤون الاجتماعية./انتهى/.