السيد نصرالله يدعو الى المشاركة في حملة اجتماع القلوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان السيد نصر الله دعا الى المشاركة الفاعلة في حملة الدعاء لتعجيل فرج الامام المهدي من البيوت، الدعوة التي حملت عنوان "اجتماع القلوب" من جهة وهي إحياءً لمناسبة مولد الامام المهدي عليه السلام ومن جهة أخرى من أجل رفع البلاء عن البشرية جمعاء.

و من المقرر انه بليلة النصف من شهر شعبان عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة يتم قراءة دعاء لتعجيل فرج الامام الغائب المنتظر ودعاء من الصحيفة السجادية (يا من تحل به عقد المكاره) .

كما سيتم اطلاق موقع اجتماع القلوب بثلاث لغات وهي العربية والانجليزية والفارسية قريباً.