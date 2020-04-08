الحكومة الإيرانية تخصص 5 مليارات تومان للعاطلين عن العمل جراء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الرئيس الايراني في الشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان صرح على هامش اجتماع مجلس الوزارء اليوم الاربعاء فيما يتعلق ببرامج الحكومة لمكافحة كورونا صرح: الحكومة تسعى لإتخاذ تدابير واجراءات لحماية صحة الشعب وسلامتهم، الى جانب تقديم الدعم الاقتصادي لهم.

وأوضح : بعد أن عقدت مجموعة العمل الاقتصادية الخاصة بأزمة كورونا عدة جلسات، قُرر ان يتم تخصيص 100 الف مليار تومان لمجال مكافحة كورونا ووافقت على ذلك اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إذ أن 25 الف مليار تومان تتعلق بالمنحة الحكومية المجانية، و75 الف تتعلق بالتسهيلات البنكية والتي تقع على عاتق البنك المركزي.