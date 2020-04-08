تسجيل 1،997 حالة إصابة جديدة بكورونا في ايران والمتعافين نحو 30 الف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور أنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و997 حالة اصابة جديدة بكوروناـ وبذلك بلغ عدد المصابين بالوباء منذ بداية ظهور الازمة الى 64 الف و586 شخصا، بينما تماثل 29 الف و812 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات..

وتابع جهانبور: للأسف الشديد انه خلال الساعات الـ24 الماضية قد توفي 121 شخص جراء الاصابة بكورونا، ليصل عدد الوفيات منذ بداية ظهور الازمة الى 3 الاف و993 شخصا.

وأضاف: من بين المصابين 3 الاف و956 شخص في حالة حرجة.

وقال: لحد الان خضع 220 الف و975 الى إختبار تشخيص وباء كوفيد 19 في البلاد.