إطلاق اسم "الشهيد سليماني" على مجمع ساغند لإستخراج اليورانيوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجمع "ساغند" الخاص بإستخراج اليورانيوم والتابع لوكالة الطاقة الذرية الايرانية الواقع في محافظة يزد، سمي بمجمع "الشهيد الفريق قاسم سليماني".

وأطلقت هذه التسمية منذ الذكرى الاربعينية لإستشهاد الفريق سليماني.

والجدير بالذكر أن منجم ساغد لاستخراج اليورانيوم يقع على بعد 189 كم من مطار مدينة يزد الواقة وسط ايران، في طريق "يزد-طبس".

سبق وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي حول الاكتشافات الجديدة لهذه المنظمة بمجال مناجم اليورانيوم: أن هذه الوكالة تمكنت من إجراء مسح جوي لـ78 في المئة من مساحة ايران، ورغم أن الهدف الاساس هو اكتشاف اليورانيوم، لكن كشف مناجم أخرى كالحديد والنحاس وخيرها من العناصر المعدنية النادرة بعين الاعتبار ايضا./انتهى/.