العميد سريع: قوى العدوان تواصل تصعيدها في مختلف جبهات اليمن



وقال العميد سريا في تغريدة نشرها على موقع الت اصل الاجتماعي تويتر ان عمليات العدوان لا زالت مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى وحتى اللحظة، تحت غطاء جوي مكثف بالطائرات الحربية والأباتشي بأكثر من عشر غارات جوية.

واضاف : قد تم التصدي بفضل الله لكل هذه الزحوفات وتم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

واكد ان القوات المسلحة جهوزيتها التامة لمواجهة أي تصعيد على مختلف الجبهات وأن مصير أي تصعيد هو الفشل والهزيمة.