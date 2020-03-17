الكويت تقدم دعماً مالياً بقيمة 10 ملايين دولار لإيران لمكافحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظرف تحدث اليوم الثلاثاء هاتفيا مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر الجابر الصباح، حيث أعرب الاخير عن تضامن بلاده مع ايران حكومة وشعبا في كفاحها مع فيروس كورونا، كما أعلن عن تقديم مساعدة بقيمة 10 ملايين دولار من قبل الحكومة الكويتية لإيران دعماً لمكافحة فيروس كورونا.

وأبدى ظريف شكره وتقديره من الكويت حكومة وشعبا، مضيفا أن الحرب مع كورونا هي قضية عالمية وتحتاج الى تعاون إقليمي ودولي، كما ندد بالحظر الامريكي غير القانوني والاحادي الجانب ضد ايران، دعيا الكويت للمشاركة في الحراك العالمي من أجل وقف هذا الحظر وعدم اتباعه.

والجدير بالذكر أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي توجه، عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر يوم السبت الماضي، بالشكر والتقدير الى الدول التي ارسلت مساعدات انسانية لإيران، مؤكدا أن ايران لن تنسى مواقف الأصدقاء الذين وقفوا الى جانبها في الأيام الصعبة.

وقدمت كل من الصين وأوزبكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وقطر وجمهورية أذربيجان وروسيا ، وكذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسف ، مساعدات إنسانية مادية وغير مادية لمواجهة تفشي كورونا في إيران./انتهى/.