ايران ... تسجيل الف و512 حالة إصابة جديدة بكورونا والمتعافين نحو 50 الف

صرح المتحدث بإسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و512 حالة إصابة جديدة بكورونا، وبذلك بلغ عدد المصابين في البلاد منذ بداية الازمة الى 76 الف و389 شخصا.

وأضاف أن 49 الف و933 شخصا قد أمتثل بالشفاء وخرج من المشفى، بينما 3 الاف و643 شخصا يرقدون في قسم العناية المركزة.

وأشار جهانبور الى تسجيل 94 حالة وفاة جديدة إثر كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، قائلا: بذلك وصل العدد الاجمالي للوفيات الى 4 الاف و777 شخصا.

وأوضح: لحد الان تم إجرا 299 الف و204 اختبار تشخيص كورونا في المختبرات الحائزة على ترخيص وزارة الصحة./انتهى/.