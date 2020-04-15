الحرس الثوري يزيح الستار عن منظومة ذكية لتشخيص كورونا عن بعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم إزاحة الستار عن منظومة "مستعان" الذكية لتشخص كورونا بشكل سريع، اقيمت اليوم الاربعاء بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ورئيس منظمة تعبئة المستضعفين اللواء غلامرضا سليماني ومساعد الشؤون الصحية والتعليم الطبي والدفاع البيولوجي في الحرس الثوري اللواء احمد عبداللهي ورئيس جامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية اللواء جلالي.

وتتمكن منظومة "مستعان" المصنوعة محليا بالكامل، من تشخيص فيروس كورونا عن بعد ودون الاتصال الجسدي وخلال 5 ثوان، وتستخدم في رصد الوباء على صعيد الشخصي والاجتماعي والبيئي.

وتعد هذه المنظومة الاولى من نوعها على الصعيد العالمي، وقد صنعت على يد الشركات المعرفية التابعة لمنظمة التعبئة وعبر توجيه ودعم جامعة بقية الله (عج) التابعة للحرس الثوري، وانها قابلة للتطوير، وسيتم ذلك بعد الحصول على شهادة رخصة من وزارة الصحة.

وأوضح القائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي: ان هذه المنظومة قادرة على تشخيص فيروس كورونا على بعد 100 متر في غضون خمسة ثوان، عبر الحقل المغناطيسي الناتج عن فيروس ثنائي القطب معبأ فيها، مشيرا أن تشخيص مرض كورونا عبر هذا الجهاز لايحتاج الى عينات الدم وقادر على تحديد الأسطح الملوثة والاشخاص الموبوئين، ويفيد ايضا اثناء عمليات التعقيم.

وأضاف: هذه المنظومة تعتبر اكتشاف علميا فريد من نوعه وتم اختباره في مختلف المستشفيات ونجح في هذه الاخبارات بمعدل دقة 80 في المئة.