مايربو عن 130 ألف حالة وفاة في العالم ضحية "كورونا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وكالة الصحافة الفرنسية قالت بأنه استناداً إلى مصادر رسمية فإن عدد الوفيات في العالم منذ أول ظهور له في الصين في كانون الأول الماضي بلغ 131319 حالة من أصل مليونين و29 ألفاً و917 إصابة مؤكدة أن بينها 88716 في أوروبا من أصل مليون و32 ألفا و227 إصابة في القارة التي تعد الأكثر تضرراً من الفيروس.

أما في الولايات المتحدة فبلغ عدد الوفيات 26950 حالة تليها إيطاليا مع 21645 حالة وإسبانيا مع 18579 حالة ثم فرنسا مع 17167 حالة.

وكان موقع /وورلد ميترز/ الخاص بنشر آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس أشار في وقت سابق إلى تخطي عدد المصابين عتبة المليونين في العالم بينما بلغت حالات الوفاة أكثر من 121 ألفاً. /انتهى/