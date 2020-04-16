الشعب الايراني مسرور لانخفاض اصابات كورونا في العراق

وكتب السفير مسجدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان الاخبار الواردة عن انخفاض اعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق وتعافي اولئك الذين اصيبوا بالفيروس تجعل الشعب الايراني سعيدا.

واعرب السفير الايراني عن الامل بان يتمتع الشعبان الايراني والعراقي بالصحة والعافية دوما ان شاء الله تعالى.

وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الأربعاء، تسجيل 15 إصابة فقط بفيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة أن مختبراتها سجلت الاربعاء 15 إصابة جديدة في عموم العراق، موزعة على محافظات بغداد والسليمانية والبصرة وبابل وكربلاء وذي قار.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في محافظة ذي قار، فيما تم تسجيل 46 حالة شفاء.

وأكد بيان الوزارة أن "مختبراتها فحصت 698 نموذجا في كافة المختبرات المختصة (عدا إقليم كردستان) خلال الـ24 ساعة الماضية وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 46135 نموذجا". /انتهى/