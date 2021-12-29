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٢٩‏/١٢‏/٢٠٢١, ٧:٥٩ م

بمناسبة عيد الميلاد؛

السفير الإيراني لدى العراق يزور البطريرك ساكو

السفير الإيراني لدى العراق يزور البطريرك ساكو

استقبل صباح الاربعاء 29 كانون الأول 2021 البطريرك الكاردينال "لويس روفائيل ساكو" سعادة السفير الايراني لدى العراق السيد "إيرج مسجدي" والوفد المرافق له، في الصرح البطريركي بالمنصور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الكاردينال "لويس روفائيل ساكو" استقبل السفير الايراني لدى العراق السيد "إيرج مسجدي" والوفد المرافق له.

وقدم سعادة السفير التهاني بعيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة وتمنى للعراق والعالم السلام والاستقرار. كما قدم الدعوة للبطريرك "ساوكو" لزيارة طهران.

من جانبه شكره غبطة البطريرك وتمنى ان تؤول مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الى حل مُرضٍ لكل الأطراف وتُرفع العقوبات عن هذا البلد الجار.

وتطرق الطرفان الى الوضع العراقي وشددا على اهمية الالتزام بالعقلانية واسلوب الحوار الشجاع وتغليب مصلحة البلد لكي تسير الأمور نحو الاستقرار.

/انتهى/

رمز الخبر 1920771
https://ar.mehrnews.com/news/1920771/

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