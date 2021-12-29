السفير الإيراني لدى العراق يزور البطريرك ساكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الكاردينال "لويس روفائيل ساكو" استقبل السفير الايراني لدى العراق السيد "إيرج مسجدي" والوفد المرافق له.

وقدم سعادة السفير التهاني بعيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة وتمنى للعراق والعالم السلام والاستقرار. كما قدم الدعوة للبطريرك "ساوكو" لزيارة طهران.

من جانبه شكره غبطة البطريرك وتمنى ان تؤول مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الى حل مُرضٍ لكل الأطراف وتُرفع العقوبات عن هذا البلد الجار.

وتطرق الطرفان الى الوضع العراقي وشددا على اهمية الالتزام بالعقلانية واسلوب الحوار الشجاع وتغليب مصلحة البلد لكي تسير الأمور نحو الاستقرار.

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