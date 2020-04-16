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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٩ م

25 غارة لطيران العدوان السعودي في ست ساعات

25 غارة لطيران العدوان السعودي في ست ساعات

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 25 غارة جوية على عدة محافظات خلال ست ساعات.

وأوضح الناطق باسم  القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن طيران العدوان شن 25 غارة جوية خلال الست الساعات الماضية توزعت على محافظات صنعاء وعمران والجوف والحديدة.

وفي تفاصيل الغارات بين العميد سريع أن 7 غارات استهدفت مديرية همدان و3 غارات أخرى على مديرية خولان بصنعاء، و 8 غارات على مديرية الحزم بالجوف، و 4 غارات على مديرية صرواح بمأرب، وغارة على مديرية سفيان بعمران، وغارتان على مديرية المراوعة بالحديدة.

وأشار إلى أن قوى العدوان تشن منذ ساعات الفجر الأولى زحفا واسعا ومن عدة مسارات باتجاه الملاحيط قبالة جيزان الحدودية ولا يزال مستمرا حتى اللحظة. /انتهى/

رمز الخبر 1903423

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