  1. السياسة
١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٦ ص

إعادة عدد من الرعايا الايرانيين من المقيمين في سلطنة عمان الى الوطن

إعادة عدد من الرعايا الايرانيين من المقيمين في سلطنة عمان الى الوطن

تمكنت ايران من اعادة عدد من مواطنيها الراغبين للعودة الى البلاد من المقيمين في سلطنة عمان عبر رحلتين جويتين أمس الجمعة.

وقد تم اعادة هؤلاء المواطنين عبر رحلتين لشركتي تابان وقشم للطيران امس الجمعة الى شيراز، في ظل الجهود والتنسيق بين المسؤولين لدى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسقط مع المسؤولين العمانيين المعنيين.

واعرب سفير الجمهورية الاسلامية في مسقط " نوري شاهرودي" عن شكره وتقديره للسلطات العمانية على تعاونها في اعادة المواطنين الايرانين الراغبين في العودة الى البلاد .

يذكر ان السلطات العمانية اعلنت منذ فترة عن قرارها، للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد، بمنع الرحلات الجوية القادمة الى هذا البلد.

رمز الخبر 1903442

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