ايران ... 73 حالة وفاة جديدة جراء كورونا وأكثر من 5 الاف شخصا يتماثلون بالشفاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم السبت، انه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و374 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 80 الف و868 حالة في البلاد.

وبالاشارة الى تراجع عدد ضحايا هذا المرض قال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 73 شخص جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 5 الاف و31 شخصا.

وتابع: لحسن الحض لحد الآن قد تماثل 55 الف و987 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، فيما أن 3 الاف و يعانون513 في حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة./انتهى/.