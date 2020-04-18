حصيلة الوفيات في الكيان المحتل تصل الى 158 شخصا

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب صباح اليوم أن ارتفاعا طرأ كذلك على أعداد المصابين بالفيروس إلى 13,107 بعد تشخيص حالات جديدة بينهم 167 بحالة خطيرة.

و في فلسطين توفت مسنة فلسطينية فجر السبت، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مدينة القدس المحتلة.

وقال عضو لجنة الطوارئ المساندة في القدس منير الغول لوكالة "صفا" إنه جرى تسجيل أول حالة وفاة بفايروس "كورونا" لمسنة في بلدة العيسوية بالقدس.

وأشار إلى أن المسنة المتوفاة هي نوال خليل إبراهيم أبو الحمص تبلغ من العمر (78عامًا) وتوفيت فجرا خلال علاجها في مستشفى "شعار تصيدق" الإسرائيلي.