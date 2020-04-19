  1. الإجتماعي
١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م

وفقا لإعلان وزارة الصحة:

إيران تسجل 1،343 حالة إصابة جديدة بكورونا، والمتعافين أكثر من 57 الف شخصا

إيران تسجل 1،343 حالة إصابة جديدة بكورونا، والمتعافين أكثر من 57 الف شخصا

اعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة الايرانية عن آخر حصيلة لضحايا ومصابي كورونا في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم السبت، انه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و343 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 82 الف و211 حالة في البلاد.

وبالاشارة الى تراجع عدد ضحايا هذا المرض قال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 87 شخص جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 5 الاف و118 شخصا.

وتابع: لحسن الحض لحد الآن قد تماثل 57 الف و23 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، فيما أن 3 الاف و يعانون456 في حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة./انتهى/.

رمز الخبر 1903469

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 4 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي