  1. السياسة
١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٤:٤١ م

القائد العام للجيش الايراني:

تشكيل الدفاعات الجوية أدى الى تسارع وتيرة التطور لدى دفاعات الجيش

تشكيل الدفاعات الجوية أدى الى تسارع وتيرة التطور لدى دفاعات الجيش

أكد اقائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي خلال مراسم ازاحة الستار عن منظومتي قوة الدفاع الجوي "الخليج الفارسي" و"مراقب"، أن على أن تشكيل الدفاعات الجوية لدى الجيش أدى الى تسارع وتيرة التطور لدى دفاعات الجيش.

واضاف اللواء موسوي اليوم الاحد : نحن نشكر الباري تعالى لأن الدفاع الجوي الايراني اخذ بالتقدم السريع والكبير بعد تاسيس قوة الدفاع الجوي بتوجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة لتكون قوة مستقلة في الجيش والى جانب القوات المسلحة الايرانية.

وثمن القائد العام للجيش الايراني، دور الجامعات والشركات المعرفية والصناعات الدفاعية الوطنية في دعم قوة الدفاع الجوي لتحقيق هذه الانجازات.

واضاف : نحن نتطلع الى المضي قدما وبشكل مستدام نحو تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتاكيد سماحته على ان "الدفاع الجوي يقف في الخط الامامي".

رمز الخبر 1903473

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي