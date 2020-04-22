تسجيل الف و194 حالة إصابة جديدة بكورونا والمتعافين أكثر من 6 الاف و300 شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم السبت، انه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و194 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 85 الف و996حالة في البلاد.

وبالاشارة الى تراجع عدد ضحايا هذا المرض قال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 94 شخص جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 5 الاف و391 شخصا.

وتابع: لحسن الحظ لحد الآن قد تماثل 63 الف و113 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، فيما أن 3 الاف و311 في حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة./انتهى/